Na noite de terça-feira (12), na cidade de Santo Antônio da Platina/PR, por volta das 20h50min, equipes policiais receberam denúncia anônima informando sobre possível comércio de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Antonio Caporrino, bairro Aparecidinho III. A denúncia indicava com precisão o local onde drogas estariam escondidas, bem como a rotina dos suspeitos.

Ao chegar ao endereço, os policiais constataram forte odor característico de maconha e encontraram o portão aberto. Durante a tentativa de verbalização, um dos ocupantes da residência correu para o interior do imóvel, dispensando entorpecentes debaixo de uma cama. Diante da situação flagrancial, foi realizado adentramento tático.

Foram realizadas buscas no interior do quarto em que se encontravam os indivíduos e também no quarto indicado pela mãe de um dos suspeitos. No quarto onde estavam, foram localizadas porções de crack no chão e debaixo do sofá citado pelo denunciante, além de uma faca com resquícios de entorpecente. Dentro de um balde, foram encontrados um prato com resquícios de droga, embalagens plásticas do tipo “sacolé” utilizadas para acondicionamento e uma lâmina de barbear também com resquícios.

Já no quarto indicado como sendo de um dos suspeitos, foram localizadas mais porções de crack debaixo da cama, que teriam sido dispensadas no momento da entrada da equipe, além de uma porção maior dentro de um armário, pesando aproximadamente 85 gramas, fracionada renderia aproximadamente 480 pedras do entorpecente.

Ao todo, as apreensões somaram 30 porções de crack prontas para venda e 14 porções de cocaína. Apesar do forte odor de maconha e da presença de embalagens com resquícios, não foram encontradas porções da substância no local, indicando que possivelmente haviam sido dispensadas antes da chegada da equipe.

Os dois indivíduos receberam voz de prisão, sendo conduzidos ao pronto-socorro para atestar integridade física e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos e entorpecentes apreendidos.