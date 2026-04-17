Na manhã desta sexta-feira, 17 de abril de 2026, um trabalhador perdeu a vida em um acidente de trabalho ocorrido na zona rural de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná.

O fato aconteceu em uma plantação de cana-de-açúcar localizada nas proximidades do Rio das Cinzas, entre os municípios de Andirá e Bandeirantes. Segundo informações preliminares, o acidente envolveu um trator e uma carretinha utilizada no transporte dentro da lavoura.

A vítima, um homem de 46 anos, sofreu ferimentos graves e não resistiu, vindo a óbito ainda no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), com possibilidade de ser levado para as unidades de Jacarezinho ou Londrina.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, Polícia Civil, Polícia Científica e IML atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes, que devem investigar se houve falha mecânica, imprudência ou outras causas relacionadas ao trabalho rural.

Esse caso reforça a preocupação com a segurança no campo, especialmente em atividades que envolvem máquinas pesadas e transporte de carga.