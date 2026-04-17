A temporada de venda de pinhão no Paraná começou e a data gera um alerta sobre a segurança viária. O produto, muitas vezes, é comercializado à beira das estradas, próximo aos acostamentos, o que representa riscos tanto para os vendedores quanto para os motoristas que param para adquirir a semente ou que trafegam pelas rodovias.

Na área administrada pela EPR Litoral Pioneiro – que abrange as rodovias entre Curitiba e o Litoral, além dos trechos que ligam os Campos Gerais ao Norte Pioneiro – há diversos pontos onde essa prática ocorre. Diante desse cenário, a concessionária intensificou um plano de orientação voltado a ambulantes e usuários das vias.

Por meio do Programa Conviver, equipes da empresa foram capacitadas para abordar vendedores nesses locais, levando informações sobre os riscos aos quais estão expostos ao permanecerem às margens da rodovia. Entre os principais perigos estão o contato direto com o tráfego em alta velocidade, que pode resultar em acidentes graves; a ausência de estruturas adequadas para pedestres e veículos; as paradas repentinas, que aumentam o risco de colisões; o descarte inadequado de resíduos, que compromete as condições de higiene e pode atrair animais; além da exposição constante ao clima e ao fluxo intenso de veículos.

Do ponto de vista legal, a prática também configura infração grave, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O acostamento é destinado exclusivamente a situações de emergência e deve permanecer desobstruído para a circulação de ambulâncias, veículos de apoio, guinchos e viaturas das polícias rodoviárias.

“Quando esses espaços estão obstruídos, há prejuízo direto ao trabalho das equipes de resgate, e o tempo de resposta em ocorrências pode aumentar. Sabemos que, em situações de acidente, o tempo é um fator essencial para salvar vidas”, alerta o gerente de Operações da EPR Litoral Pioneiro, Paulo Linck.

Durante as abordagens realizadas pelas equipes, a recomendação aos vendedores é que busquem locais seguros e regularizados para a comercialização do pinhão, como estabelecimentos às margens das rodovias que possam atuar como parceiros. Os municípios também indicam áreas autorizadas para esse tipo de atividade.

“Para os motoristas, a orientação é a mesma: ao sentir vontade de consumir a semente típica do Paraná, optem por pontos regularizados, longe dos acostamentos. A segurança deve estar sempre em primeiro lugar”, reforça Linck.

Programa Conviver

O Programa Conviver é uma iniciativa da EPR que busca reforçar comportamentos seguros no trânsito, incentivando o respeito com as regras de trânsito, o respeito com os demais usuários e a corresponsabilidade entre todos que compartilham as rodovias. O programa realiza ações voltadas à proteção dos públicos mais vulneráveis no trânsito, como pedestres, ciclistas e comunidades do entorno das rodovias, além de atividades de educação para o uso seguro da infraestrutura rodoviária, conscientização sobre manutenção preventiva dos veículos, a proteção dos profissionais que trabalham nas rodovias, além de um olhar especial para áreas escolares e as futuras gerações.