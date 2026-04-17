Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de drogas e medicamentos transportados de forma irregular na manhã desta sexta-feira (17), em uma rodovia que liga o Paraná ao estado de São Paulo.

Durante a abordagem, os agentes pararam um carro ocupado por um motorista de aplicativo e três passageiras que viajavam de Foz do Iguaçu (PR) com destino à capital paulista. Segundo o condutor, ele havia sido contratado para realizar o transporte das mulheres.

Ao realizar a inspeção no veículo, os policiais perceberam um odor característico de maconha, o que motivou uma busca mais detalhada. Em uma das bagagens, foram localizados diversos tabletes da droga, que somaram cerca de 21 quilos.

Na sequência, a equipe encontrou substâncias escondidas junto ao corpo de outra ocupante. Com o auxílio de funcionárias em um local reservado, foram retiradas dezenas de ampolas do medicamento. Posteriormente, já na delegacia, uma terceira passageira também foi flagrada transportando produtos ocultos sob as roupas, incluindo grande quantidade de ampolas, além de outros frascos de substâncias diversas.

Diante dos fatos, todas as mulheres e o motorista foram detidos e autuados por tráfico de drogas e crimes relacionados à saúde pública. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Jacarezinho (PR), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.