Um grave acidente na noite de ontem, terça-feira (16), tirou a vida de duas pessoas na PR-218, entre os municípios de Carlópolis (PR) e Fartura (SP). A colisão frontal aconteceu por volta das 18h30 e envolveu dois veículos: um VW Voyage, um caminhão Iveco.

O Voyage, com placas de Joaquim Távora-PR, era ocupado pelo motorista de 29 anos e um passageiro de 23 anos. Ambos os ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O caminhão, com placas de Santa Maria da Serra-SP, trafegava no sentido Carlópolis a Fartura quando colidiu frontalmente com o Voyage. O condutor do caminhão, um homem de 34 anos, não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, que resultou em 0,00mg/L.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Instituto Médico-Legal (IML) e PRE estiveram no local para os procedimentos de resgate, perícia e investigação.

A rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.