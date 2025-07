Por volta das 12h05 desta terça-feira, 8 de julho de 2025, um acidente de trânsito foi registrado no centro de Bandeirantes, no Paraná. A colisão envolveu dois veículos: um VW Gol de cor cinza, com placas de Bandeirantes, e uma viatura Toyota Etios da Polícia Militar.

De acordo com informações colhidas no local, o Gol subia a Avenida Comendador Luiz Meneghel, no sentido da loja Zé Maria Calçados, e tentou fazer a conversão para a Rua São Paulo. Nesse momento, a viatura da Polícia Militar seguia pela mesma Rua São Paulo, no sentido da Escola Leda de Lima Canário até a Escola Mailon Medeiros, quando ambos os veículos acabaram colidindo.

Felizmente, ninguém ficou ferido. Os danos foram apenas materiais em ambos os veículos. O trânsito ficou lento na região por alguns minutos, até a normalização da via. As causas do acidente ainda serão apuradas.