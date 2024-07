As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana com a oferta de 24.128 vagas de empregos com carteira assinada, o maior número de oportunidades do ano, superando os 22.013 postos de trabalho com carteira assinada oportunizados na primeira semana de julho.

A maior parte das vagas ofertadas nesta semana é para alimentador de linha de produção, com 5.960 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de repositor de mercadorias, com 1.007 vagas, operador de caixa, com 946, e faxineiro, com 799.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 8.021 oportunidades. São ofertadas 1.224 vagas para alimentador de linha de produção, 711 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 533 para faxineiro e 532 para repositor de mercadorias.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 96 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de eletricista (curso técnico ou superior na área), com 13 vagas, auxiliar de pessoal (cursando superior em recursos humanos), com 8 vagas, cuidador de idosos (curso técnico em enfermagem ou em cuidador de idosos), também com 8 vagas, e auxiliar de contabilidade (superior em ciências contábeis ou áreas afins), com 6 vagas.

A região de Cascavel tem 4.823 oportunidades. São ofertadas 1.598 vagas para auxiliar de linha de produção, 407 para abatedor, 220 para magarefe e 175 para servente de obras.

Também são destaque as regiões de Londrina (2.992), Campo Mourão (1.895), Pato Branco (1.522) e Maringá (1.275). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 822 vagas, repositor de mercadorias, com 176, operador de caixa, com 165, e ajudante de caminhão, com 147 oportunidades.

Em Campo Mourão, há oferta de emprego para alimentador de linha de produção, com 661 vagas, magarefe, com 240, abatedor, com 78, e trabalhador volante da agricultura , com 63.

Na região Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (542), operador de caixa (85), magarefe (56) e vendedor de comércio varejista (52).

Em Maringá são ofertadas 386 vagas para alimentador de linha de produção, 120 para montador de equipamentos elétricos, 110 para operador de máquinas fixas em geral e 76 para trabalhador no cultivo de árvores frutíferas.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI.