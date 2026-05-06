A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, até abril deste ano, 1.878 denúncias de direção perigosa nas rodovias federais do Paraná. As denúncias, recebidas pelo telefone 191, equivalem a 15,6 denúncias por dia. Em 2025, com 5.240 denúncias do tipo, foram 14,3 chamadas por dia, o que evidencia um crescimento no mau comportamento de alguns motoristas.

Enquadram-se como direção perigosa os comportamentos de dirigir de forma que leve risco à segurança dos outros usuários. Forçar ultrapassagens, conduzir em zigue-zague, excesso de velocidade e forçar outros veículos a sair da pista são as reclamações mais comuns.

Os veículos denunciados são buscados pela PRF e abordados quando localizados. Entretanto, além da verificação das condições físicas e psicológicas do condutor e das condições de manutenção e documentais do veículo, não é legalmente possível a autuação dos infratores pelas condutas denunciadas. Pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), só são passíveis de autuação as condutas verificadas pelo próprio agente, não sendo possível a autuação por comunicação de terceiros. Entretanto, em condutas mais graves que possam configurar crime, é possível a responsabilização do infrator, com a representação da vítima.

Essa grande quantidade de denúncias de direção perigosa demanda o despacho de equipe para verificação, afetando outros trabalhos de fiscalização e de combate ao crime. Muitas das ocorrências são derivadas de desentendimento e de falta de cordialidade no trânsito, com a consequente denúncia de um dos envolvidos. Outra situação comum é a de condutores embriagados ou dirigindo por muitas horas, em estado de cansaço extremo, com descolamento da realidade.

Até o final de abril, a PRF no Paraná flagrou 1.563 condutores alcoolizados e outros 2.384 infringindo o tempo de descanso para motoristas profissionais. 310 foram autuados pela não realização do exame toxicológico obrigatório, o que pode evidenciar o uso de substâncias que buscam afastar o sono, mas geram efeitos colaterais gravíssimos, como paranoia. As ultrapassagens irregulares, responsáveis por mais de 30% das mortes nas rodovias paranaenses nas colisões frontais, também preocupam: apenas nestes quatro primeiros meses de 2026, foram quase cinco mil flagrantes. Outros 18 motoristas foram flagrados ameaçando, com o veículo, outros usuários da rodovia.

Nos primeiros quatro meses deste ano, 189 pessoas morreram e outras 2.912 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais do Paraná. A grande maioria desses acidentes ocorreram por comportamentos inadequados, como excesso de velocidade, falta de atenção e ultrapassagens proibidas.

“Toda pessoa que eventualmente vier a testemunhar alguma conduta irregular grave em andamento nas rodovias federais, e que comprometa seriamente a segurança no trânsito, pode e deve denunciar o fato imediatamente à PRF, através do telefone de emergência 191. Nossa central de atendimento irá acionar a equipe policial mais próxima para tentar fazer a abordagem”, explica o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Fernando César Oliveira. “Para aumentar a chance de que essa abordagem de fato aconteça, é fundamental que a pessoa denunciante anote o prefixo da rodovia, o marco quilométrico mais próximo, o sentido de tráfego, o município e o maior número possível de características do veículo em situação irregular. Se possível, o ideal é anotar a placa, o que facilita e muito a identificação exata do veículo denunciado.”