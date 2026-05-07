Na noite desta quarta-feira (06), profissionais de Jacarezinho participaram de uma ação voltada à qualificação da mão de obra local. A Prefeitura, em parceria com a empresa Qualifica Cursos, promoveu gratuitamente um curso de Operador de Máquinas Pesadas, iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana e pela Secretaria de Planejamento.

O treinamento ofereceu aos participantes conhecimentos técnicos e práticos essenciais para o desempenho seguro e eficiente da função. Além de ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, a ação fortalece a valorização profissional e contribui para o desenvolvimento econômico do município.

A administração municipal destacou que a qualificação é um dos pilares para preparar trabalhadores diante das demandas crescentes do setor. A Prefeitura agradeceu a presença dos profissionais que participaram e ressaltou a importância da parceria com a Qualifica Cursos para viabilizar o projeto.

Esse tipo de iniciativa mostra como a formação contínua pode ser decisiva para abrir novas portas no mercado.