O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade neste sábado (14), que se estende até o domingo (15). Conforme o Inmet, os ventos serão intensos e devem atingir entre 60 e 100km/h. Além disso, haverá queda de granizo. Algumas regiões do Paraná serão afetadas pela mudança de tempo (veja no mapa abaixo).

De acordo com o Imnet, as regiões do estado que serão atingidas pela tempestade serão: Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Centro-Sul Paranaense.

Além do Paraná, algumas regiões de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul também devem ser atingidas pela tempestade.

Quais as instruções para o alerta de tempestade?

Conforme o Imnet, em caso de tempestades é necessário seguir as seguintes recomendações:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.