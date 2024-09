Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (14), após colidir contra um caminhão e ser atropelado. O acidente ocorreu no km 488 da BR 376, em Ponta Grossa.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que atropelou a vítima, fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a PRF, a vítima, de 33 anos, morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada.