Foi concluído nesta segunda-feira (20) o inquérito da morte de Anselmo Moreno Gonçalves, que foi morto com dois tiros no peito e esquartejado, em Palotina, no Oeste do Paraná, no dia 7 de março. Os principais suspeitos são dois colegas de trabalho da vítima, que foram indiciados pelo crime.

A vítima desapareceu no dia 7 de março e partes do corpo foram encontradas em uma casa no dia seguinte. De acordo com a polícia, o corpo foi usado em um ritual. Outras partes do cadáver da vítima foram localizadas em um matagal entre Palotina e Maripá. O carro de Anselmo foi encontrado queimado.

Os dois indiciados e ex-colegas de trabalho da vítima, devem responder por homicídio com quatro qualificadoras: mediante emboscada, motivo fútil, concurso de agente e ocultação de cadáver.