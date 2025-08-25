O fim de semana foi de extremos no Paraná. Enquanto no sábado (23) as temperaturas mínimas chegaram a 23°C e as máximas passaram de 37°C no Litoral, no domingo (24) em todo o estado nenhuma cidade passou de 19°C de mínima e 30°C de máxima. A temperatura chegou a cair quase 20°C em apenas 12 horas em algumas regiões, e os acumulados de chuva passaram de 100 mm em algumas cidades entre sábado e domingo. Em outras, no inverno inteiro, o acumulado de chuva não chegou a 50 mm.

A mudança foi causada pela passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do Sul do país. As chuvas começaram já no sábado (23), principalmente no Sudoeste. Nos dois dias do fim de semana os maiores acumulados de chuva foram em Palmas (119,2 mm), Cruzeiro do Iguaçu (109 mm), União da Vitória (88,4 mm) e Laranjeiras do Sul (85,4 mm).

Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio também chegou ao Paraná e causou uma queda brusca nas temperaturas. A capital paranaense, por exemplo, atingiu os 30°C no sábado (23), e no domingo (24) a temperatura ficou entre 10,9°C e 15,1°C. Nesta segunda-feira (25) Curitiba amanheceu com 10,3°C. Antonina e Morretes, que atingiram 37,6°C no sábado (23), amanheceram com 14,2°C e 14,7°C, respectivamente, no domingo (24), e não passaram de 18,5°C à tarde. Nesta segunda-feira (25), as cidades amanheceram com 13,4°C e 13,8°C, respectivamente.

A semana começa ainda chuvosa e com temperaturas mais baixas, principalmente na metade Sul do Paraná, onde devem ocorrer os maiores acumulados de chuva. “As condições do tempo seguem sendo influenciadas pela presença de uma frente fria sobre o oceano na altura do Sul do país e também com um fluxo de umidade vindo do Norte brasileiro, que chega ao Paraná pelas regiões Oeste e Noroeste do estado. A partir de quarta-feira, essa frente fria se afasta para o oceano e a instabilidade diminui em todas as regiões do Estado”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Entre segunda (25) e quarta-feira (27), as temperaturas mínimas ficam entre 10°C e 14°C na metade Sul do Paraná. Na quarta, entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, haverá presença de nuvens com algumas chuvas fracas devido a circulação dos ventos que sopram dos quadrantes Sudeste e Leste na região. Nas demais regiões paranaenses o sol deve predominar com maior intensidade.

Entre a quinta (28) e sexta-feira (29), o sol volta a predominar em todas as regiões. “Porém, não se descarta a possibilidade de algumas chuvas isoladas, principalmente nas regiões Norte do estado, no período da tarde”, ressalta Barbieri. As temperaturas máximas terão variação: entre terça (26) e quarta (27) não passam de 16°C na metade Sul do estado (incluindo o Litoral), e a partir de quarta-feira os termômetros podem ultrapassar os 30°C no Norte, e ficam entre 25°C e 27°C no Oeste e Sudoeste. Na quinta-feira (28) a região Leste deve ficar com as máximas em torno de 20°C e na sexta-feira as temperaturas sobem um pouco mais, podendo chegar a 24°C.

DIFERENÇAS – Com a passagem de mais esta frente fria, 14 das 49 estações meteorológicas do Simepar atingiram a média histórica de acumulado de chuva para o mês uma semana antes do fim de agosto (confira abaixo a tabela completa). O destaque fica para Palmas, onde a média histórica de chuva para o mês de agosto em 28 anos de medição é de 116,7 mm, e em agosto de 2025 já choveu 201,8 mm: desse total, 119,2 mm foram apenas neste fim de semana. Em Santa Helena o volume de chuvas também foi grande: a média para agosto é de 81,1 mm em agosto, e neste período em 2025 já choveu 188 mm, sendo 81,6 mm disso apenas no último fim de semana.