A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal e a ONG Anjos Protetores de Animais, resgatou 11 cachorros vítimas de maus-tratos na cidade de Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais. A operação ocorreu na última quinta-feira (21), após uma denúncia anônima.

De acordo com o delegado Jairo Camargo Duarte, ao chegarem ao local, os agentes constataram que os animais estavam em um ambiente inadequado, sem condições mínimas de higiene, ventilação ou alimentação. “Muitos apresentavam sinais evidentes de desnutrição, magreza extrema, com ossos aparentes e comportamento que indicava sofrimento”, explica.

Uma baia improvisada mantinha quatro filhotes confinados em ambiente úmido, sem ventilação natural, com fezes espalhadas pelo chão e sem acesso a água potável ou alimentação adequada. Um dos cães resgatados apresentava nódulos na região torácica e abdominal, com indícios de doença grave, sem acompanhamento veterinário.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, e um laudo técnico foi emitido pela Vigilância Sanitária atestando as condições de maus-tratos. O próximo passo da investigação será o interrogatório dos responsáveis pelo local.