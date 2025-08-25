O projeto Cinema na Praça, é viabilizado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal e produzido pela CineCom, responsável pelo Lote 3 do Edital, que passará por 9 municípios paranaenses, com a exibição gratuita três filmes, sendo dois longa-metragem e um curta metragem, para a população local.

As exibições acontecem entre agosto e setembro de 2025.

O Cinema na Praça tem o objetivo de ampliar o acesso do público a produções cinematográficas, percorrendo o estado com a carreta-palco, que transforma praças populares das cidades participantes em um verdadeiro cinema a céu aberto.

Para que todos possam participar da programação, o Cinema na Praça terá exibições com acessibilidade e tradução em Libras.

Filmes em exibição

A curadoria do projeto selecionou três títulos, sendo dois longa-metragem e um curta que serão exibidos em cada uma das cidades visitadas pela carreta-palco através do Cinema na Praça.

A escolha tem relação com o objetivo principal do edital: a circulação de obras clássicas do audiovisual em municípios do interior do estado.

A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATES (1971)

Infantil/Musical – 1h40min

Um garoto pobre ganha o direito de visitar a fábrica de chocolates do excêntrico Willy Wonka. Acompanhado por seu avô e quatro crianças mimadas, ele vive aventuras inesquecíveis e aprende uma importante lição.

O GRANDE XERIFE (1972)

Comédia/Faroeste 1h35min

Inácio Pororóca trabalha em uma agência de correios de uma cidadezinha. Um dia, envolve-se com uma quadrilha e quando os criminosos matam o delegado, o carteiro é nomeado o novo xerife da região.

ETERNAMENTE (2003)

Drama – 13min

“Crônica de um amor anunciado pela rádio” … moça pobre e solitária envia carta para o programa de rádio AM, “Dê ouvidos para o amor”, na tentativa de marcar encontro com homem ideal.

Cinema na Praça – Cronograma

A CineCom já divulgou a lista completa com os municípios que receberão a visita do Cinema da Praça.

Abaixo a lista completa com as demais cidades que receberão o projeto.

• PONTA GROSSA – TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO

• GUARAPUAVA – QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO

• LARANJEIRAS DO SUL – QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO

• FRANCISCO BELTRÃO – SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO

• SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – SÁBADO, 16 DE AGOSTO

• PLANALTO – DOMINGO, 17 DE AGOSTO

• CASCAVEL – TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO

• ANAHY – QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO

• UBIRATÃ – QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO

• QUARTO CENTENÁRIO – SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO

• GOIOERÊ – SÁBADO, 23 DE AGOSTO

• FIGUEIRA – SÁBADO, 30 DE AGOSTO

• SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA – DOMINGO, 31 DE AGOSTO

• ASSAÍ – TERÇA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

• UARÍ – QUARTA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO

• JACAREZINNHO – QUINTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO

• WENCESLAU BRAZ – SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

• ARAPUÃ – SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

• MANOEL RIBAS – DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

• PARANACITY – TERÇA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO

• JARDIM OLINDA – QUARTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO

• ÂNGULO – QUINTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO

• MUNHOZ DE MELO – SEXTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO

• MARIALVA – SÁBADO, 13 DE SETEMBRO

• LONDRINA – DOMINGO, 14 DE SETEMBRO

• CAMBÉ – TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO

• BELA VISTA DO PARAÍSO – QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO

• MARILÂNDIA DO SUL – QUINTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO

Produção do Cinema na Praça

O Cinema na Praça é um evento produzido pela CineCom. A empresa firma o compromisso constante de levar a produção cultural e artística a todos os lugares.

Seu objetivo também é o de estimular a movimentação da economia local e contribuir com a transformação da sociedade.

