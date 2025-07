A vigésima edição do EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho terá uma abertura à altura de sua trajetória histórica: o renomado Balé Teatro Guaíra será responsável pela estreia do festival, trazendo à cidade os espetáculos “V.I.C.A.” e “Castelo”, duas das obras mais representativas da companhia paranaense em sua fase contemporânea. As apresentações ocorrerão nos dias 21 e 22 de agosto, com duas sessões gratuitas no Conjunto Amadores de Teatro (CAT).

A sessão de abertura oficial acontece na quarta-feira, dia 21 de agosto, às 20h, e será aberta ao público em geral. Já a segunda apresentação, no dia 22 de agosto, às 14h30, será dedicada exclusivamente a estudantes da rede municipal, estadual e federal de ensino, como parte das ações de formação de plateia e mediação cultural promovidas pelo festival.

A presença do Balé Teatro Guaíra em Jacarezinho marca um momento histórico para o município. Com mais de 50 anos de atuação e reconhecimento internacional, a companhia é uma das mais importantes do Brasil, tendo representado o país em países como Portugal, Espanha, Alemanha e França. Os espetáculos que chegam agora ao EnCena foram destaque na turnê europeia do grupo, realizada em março de 2025, onde emocionaram o público em cidades como Lisboa, Leiria, Torres Vedras e Loulé.

“Ter a abertura do EnCena com o Balé Teatro Guaíra representa um marco para a política cultural de Jacarezinho. É a concretização de uma articulação institucional que garante acesso gratuito à produção artística de excelência para a população do interior do Paraná”, destaca James Rios, diretor de Cultura de Jacarezinho e membro da curadoria do festival.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, enfatiza a importância do festival e da parceria com o Governo do Estado: “A presença do Balé é um presente para a cidade e uma demonstração do quanto acreditamos no poder transformador da cultura. Estamos empenhados em fortalecer os vínculos com as instituições culturais estaduais e nacionais, e o EnCena é a síntese desse trabalho colaborativo”.

Segundo Áldice Lopes, diretor artístico do Centro Cultural Teatro Guaíra, a participação da companhia no festival reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à arte e à circulação pelo interior do Estado.

“É de extrema importância o nosso Balé participar deste vigésimo Festival de Jacarezinho, cuja nova gestão está lutando e resistindo com essa preservação, por essa continuidade. É com muito orgulho e prazer que abriremos esse festival tão importante, com um elenco que circulou por várias cidades e vários países”, afirma.

As coreografias selecionadas refletem a força expressiva da companhia e a sua conexão com os dilemas e afetos do mundo atual. “V.I.C.A.”, criada por Liliane de Grammont, investiga o caos e a imprevisibilidade do nosso tempo, traduzindo em movimento a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade do mundo contemporâneo. Já “Castelo”, de Alessandro Sousa Pereira, propõe uma reflexão sobre as estruturas emocionais que construímos para nos proteger — e, por vezes, nos aprisionar.

A realização da abertura com o Balé Teatro Guaíra reforça o papel do EnCena como o maior festival de teatro do Norte Pioneiro, e evidencia a articulação entre políticas públicas locais e estaduais de fomento às artes cênicas. O festival é uma iniciativa da Prefeitura de Jacarezinho, da UENP, do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, do SESC Paraná, com apoio do Conjunto Amadores de Teatro (CAT) e do Governo do Estado do Paraná, por meio do Centro Cultural Teatro Guaíra.