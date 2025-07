A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou um curso de formação de brigadistas orgânicos entre os dias 16 e 18 de julho, no Campus Luiz Meneghel (CLM), em Bandeirantes.

Os três campi da Universidade receberam um investimento total de aproximadamente R$ 1,8 milhão para a construção de infraestrutura de prevenção e combate a incêndios, incluindo sistemas de alarme, extintores, pontos de hidrantes, além de um novo reservatório com capacidade para 30 mil litros e duas bombas no CLM.

Participaram do curso 53 servidores dos três campi da UENP. As aulas teóricas e práticas foram ministradas pelo engenheiro do trabalho Tiago Fraxino, com apoio das professoras Ana Cândida Martins Grossi Moreira, Ana Lúcia de Grandi, Carina Bortolato Major, Mirian Fernanda Carvalho Barreto, Maiara, e das alunas Stefany e Camila, do curso de Enfermagem.

O diretor do CLM, Ricardo Castanho Moreira, destacou a importância do curso, que permitirá organizar aspectos estruturais e legais da segurança patrimonial da Universidade. “Com muita satisfação, damos início a este curso de brigadista orgânico da UENP. Aqui no Campus Luiz Meneghel, já finalizamos a parte estrutural do projeto de combate a incêndio e pânico. Precisamos instituir uma brigada de incêndio para solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros e obter o certificado e licenciamento”, explicou.

Ele agradeceu o apoio dos órgãos de segurança e atendimento de emergência, como o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como da empresa Usina Bandeirantes (USIBAN). “A Usina nos ajudou em várias situações de incêndio em vegetação, tanto na área da fazenda quanto nas proximidades do hospital. Agradeço toda a ajuda que a usina tem dado à Universidade, não só nessas situações de incêndio”, concluiu.

Com duração de 16 horas, o curso de brigadistas orgânicos abordou temas como primeiros socorros, vias aéreas, reanimação cardiopulmonar (RCP), uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA), choque, hemorragias, fraturas, ferimentos, queimaduras, emergências clínicas, movimentação, remoção e transporte de vítimas, combate a incêndios, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), equipamentos de combate a incêndio, sistemas de detecção, alarme e comunicação, abandono de área e cuidados com pessoas com mobilidade reduzida.