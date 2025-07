A Prefeitura de Jacarezinho, o Conjunto Amadores de Teatro (CAT) e o Teatro Guaíra articulam, de forma conjunta, a implementação do projeto Cena Jacarezinho — uma iniciativa voltada à formação artística e ao fortalecimento do teatro local. Concebido como parte de um esforço integrado entre município, grupo artístico e Estado, o programa tem como propósito qualificar os fazedores de cultura da cidade e reposicionar Jacarezinho como referência no panorama cultural paranaense e nacional.

A proposta marca um novo ciclo de trabalho do CAT, grupo teatral com sete décadas de história, que se consolida como ponto de convergência entre artistas locais e grandes instituições culturais do Estado. O programa tem como eixo central a formação continuada em artes cênicas para atores e atrizes residentes no município. A produção, dramaturgia e assistência de direção também serão assumidas por profissionais da própria cidade, reafirmando a valorização da criação local. O processo culminará na montagem de um espetáculo inédito, com estreia prevista para o XXI EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho, em 2026.

Com oficinas, ensaios e ações pedagógicas previstas entre 2025 e 2026, o projeto terá como sede o histórico Teatro CAT, que também atuará como coordenador pedagógico e artístico das atividades.

Para Elaine Stramare, presidente do CAT, o projeto fortalece o papel do grupo na vida cultural do município: “Este projeto será mais um marco para o Conjunto Amadores de Teatro e para nosso município. Unimos tradição e futuro ao investir na formação dos nossos artistas, fortalecendo a identidade cultural local com excelência e pertencimento. É arte feita por nós, para o Brasil ver.”

A diretora artística do grupo, Adelvane Neia, ressalta a potência coletiva da proposta: “O fazer teatral não existe sozinho. Mesmo que seja apenas um ator em cena, outros profissionais estarão na equipe para a realização deste fazer. Creio que este projeto será um marco para Jacarezinho, onde instituições se unem em prol da formação e realização de uma obra completa. Que seja o início de um sonho e que possa permanecer em prol da Cultura e da Arte em nossa cidade!”

A Prefeitura de Jacarezinho atuará na gestão institucional do projeto, apoiando sua execução logística e técnica, em articulação com as políticas públicas de cultura em curso. O prefeito Marcelo Palhares destacou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das artes: “Apoiar esse tipo de iniciativa é garantir que o talento dos nossos artistas tenha palco, formação e visibilidade. Jacarezinho tem história e potencial na cultura, e nosso compromisso é continuar investindo para que essa força seja reconhecida em todo o Brasil.”

O Teatro Guaíra integra o projeto como parceiro estratégico, contribuindo com a disponibilização de servidores do seu quadro — ou profissionais a serem contratados — para as etapas de preparação de elenco, direção cênica e condução das oficinas. A parceria foi firmada em Curitiba, durante visita técnica de representantes do projeto ao Teatro Guaíra. Para Áldice Lopes, diretor artístico do Balé Teatro Guaíra: “O Teatro Guaíra é um centro cultural do Estado do Paraná e tem como política a sua descentralização. Essa parceria com o município de Jacarezinho parte disso. É muito importante partilhar com os municípios do Paraná as nossas ações.”

De acordo com James Rios, diretor do Departamento de Cultura de Jacarezinho, o projeto integra uma série de ações que vêm sendo desenvolvidas no município com foco na formação e na valorização dos artistas locais: “Estamos vivendo um momento de retomada cultural consistente. Com o Cena Jacarezinho, buscamos não apenas qualificar nossos artistas, mas reposicionar Jacarezinho como um polo ativo na cena cultural do Estado. É um projeto que une formação, memória e projeção.”

A primeira oficina do programa está prevista para acontecer ainda em 2025, durante o EnCena – Festival de Teatro de Jacarezinho. As demais ações se concentrarão entre fevereiro e julho de 2026, com encerramento na estreia do espetáculo fruto da residência artística.