Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Defesa Civil de Ibaiti recebeu na última sexta-feira (12), um novo fardamento e equipamentos que serão utilizados pelo efetivo de agentes. A entrega aconteceu no quartel da corporação, na Rua Dr. Francisco de Oliveira.

Atualmente a corporação da Defesa Civil de Ibaiti está operando como Bombeiros Comunitário. O efetivo da unidade que até o final de 2022 era composto por funcionários cedidos pela Prefeitura Municipal de Ibaiti, com treinamento de brigadistas, e um bombeiro militar no comando, passou no início de 2023 a ser composta por ADCs (Agentes da Defesa Civil) da região, contratados por processo licitatório elaborado pelo CIVARC (Consorcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas).

A entrega dos uniformes e equipamentos foram realizadas pelo presidente do CIVARC, o prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar, o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho e o vice-prefeito Ulisses Mingote. Participaram da solenidade, o major Ezequiel Roberto Siqueira comandante do Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente – 7SGBI de Santo Antônio da Platina e o gestor da Brigada Comunitária de Ibaiti, cabo David Fernandes da Costa, e funcionários do CIVARC.

Foram entregues 24 (vinte e quatro) gandolas; 24 (vinte e quatro) calças; 24 (vinte e quatro) camisetas; 24 (vinte e quatro) calções; 24 (vinte e quatro) bonés; 12 (doze) cintos, 12 (doze) jaquetas impermeável, 12 (doze) calças impermeável e 12 (doze) coturnos táticos. Também foram repassadas à unidade 01 (uma) ferramenta para arrombamento tipo Halligan; 01 (um) machado tipo arrombador; 01 (um) laço/cambão para captura e contenção de animais; 01 (uma) pinça de captura de animais peçonhentos; 01 (um) gancho Herpetológico para contenção; 01 (um) pinção para mamíferos e 01 (uma) caixa de remoção de animais. O fardamento e os equipamentos foram adquiridos pelo CIVARC.

Unidade será militarizada

Atualmente a Defesa Civil de Ibaiti está passando por um processo de transformação em Corpo de Bombeiros Militar. Em breve, a unidade receberá os novos bombeiros militares que estão passando por um curso de formação ministrado no Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente – 7SGBI de Santo Antônio da Platina. A formação dos novos bombeiros está prevista para o início do mês de junho. Os bombeiros, após a formação, serão distribuídos entre os quartéis do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ibaiti.

A transformação da Defesa Civil de Ibaiti em Corpo de Bombeiros Militar que atenderá toda a microrregião do Vale do Rio das Cinzas está sendo estruturada graças aos reiterados pedidos do prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote e do deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi, junto ao Governo do Estado, com o apoio do CIVARC, sob o comando do prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar e com apoio dos prefeitos Alex Sandro P. C. Domingues – Conselheiro Mairinck, Flávio Xavier de Lima Zanrosso – Tomazina, Eclair Rauen – Jundiaí do Sul, Paulo Jose Morfinati – Japira, Regis William Siqueira Rodrigues – Jaboti.

Em relação aos serviços prestados, a unidade de Ibaiti terá um aumento no atendimento com a melhoria dos serviços prestados. A unidade também passará a contar com uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência – SIATE que atuará em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para atendimento de vítimas de acidentes na região. E também realizará vistorias e emissão de alvarás pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Ibaiti.

Edição: Gilson Sarrafho/Assessoria de Comunicação