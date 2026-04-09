Trotes para serviços de emergência continuam sendo um problema grave no Paraná. Mesmo com leve redução, a Polícia Militar registrou cerca de 4 mil ligações falsas durante a temporada de verão 2024/2025. A prática, muitas vezes vista como brincadeira, pode colocar vidas em risco e gerar consequências legais para os responsáveis.

Trotes colocam vidas em risco

De acordo com o tenente Stockchneider, da 10ª Companhia da Polícia Militar de Bandeirantes, cada chamada falsa mobiliza equipes que poderiam estar atendendo ocorrências reais.

“Quando alguém passa um trote, a equipe é deslocada até o local. Ao constatar que é falso, há perda de tempo e atraso no atendimento de quem realmente precisa”, explica.

Esse tipo de situação gera impactos diretos no tempo de resposta das forças de segurança, prejudicando vítimas em situações de urgência.

Consequências legais para quem pratica trotes

A legislação brasileira prevê punições para quem realiza chamadas falsas aos serviços de emergência. Confira:

Artigo 266 (Código Penal): detenção de 1 a 6 meses ou multa por interromper serviço público

detenção de 1 a 6 meses ou multa por interromper serviço público Artigo 340 (Código Penal): detenção de 1 a 6 meses ou multa por falsa comunicação de crime

detenção de 1 a 6 meses ou multa por falsa comunicação de crime Lei de Contravenções Penais (Art. 41): prisão simples ou multa por provocar alarme falso

Menores de idade:

Respondem por ato infracional conforme o ECA

Podem receber medidas socioeducativas

Pais ou responsáveis podem ser responsabilizados

Quando uma ligação pode salvar uma vida

Nem toda chamada incomum é um trote. Segundo a Polícia Militar, há casos em que vítimas de violência doméstica simulam pedidos de comida para pedir ajuda.

Nessas situações, os atendentes são treinados para identificar sinais de risco e enviar viaturas para averiguação.

Tecnologia ajuda a reduzir trotes

Uma das alternativas para diminuir as ligações falsas é o uso do aplicativo 190, que exige identificação do usuário.

Entre os benefícios do app estão:

Cadastro com CPF, aumentando a credibilidade

Possibilidade de envio de vídeos

Maior eficiência, principalmente em áreas rurais

Apesar disso, o COPOM já chegou a registrar que até 80% das chamadas eram trotes ou ligações improdutivas.

Conscientização é fundamental

A Polícia Militar reforça a importância de orientar crianças, adolescentes e adultos sobre os riscos dessa prática.

Trotes não são brincadeira:

Podem atrasar socorros reais

Geram custos ao serviço público

Colocam vidas em perigo

Evitar trotes é uma responsabilidade coletiva. Uma ligação falsa pode parecer inofensiva, mas pode impedir que alguém receba ajuda no momento mais crítico.