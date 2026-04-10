Uma operação da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina resultou na apreensão de drogas, materiais relacionados ao tráfico e na detenção de três indivíduos incluindo um menor de idade na região central da cidade, na tarde desta semana.

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que indivíduos em atitude suspeita estariam em via pública. Segundo o relato, um deles portava uma arma de fogo e a exibia para intimidar pedestres, enquanto outros manipulavam entorpecentes.

Diante das informações, equipes policiais se deslocaram até o local indicado, em Santo Antônio da Platina, e visualizaram pessoas com características semelhantes às descritas. A abordagem ocorreu sem resistência, com apoio de outras equipes e do grupamento de motociclistas.

Durante a revista pessoal:

– Um dos abordados portava um simulacro de arma de fogo preso à cintura.

– Outro carregava uma sacola com porções de crack e maconha, além de balança de precisão, lâminas e invólucros plásticos usados para fracionamento e comercialização de drogas.

– Nas proximidades de um terceiro indivíduo, foi encontrada uma bolsa com substância análoga ao haxixe e uma quantia em dinheiro.

Segundo a polícia, a forma de acondicionamento e a quantidade dos materiais reforçam a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Além dos entorpecentes, aparelhos celulares também foram apreendidos e deverão auxiliar nas investigações.

Os envolvidos foram encaminhados à unidade da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina para registro da ocorrência, passaram por avaliação médica e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Polícia Civil da cidade para os procedimentos legais cabíveis. Os responsáveis pelo menor foram acionados e acompanharam a situação.

A Polícia Militar destacou que a ação em Santo Antônio da Platina reforça o combate ao tráfico de drogas e a proteção de menores contra o envolvimento em atividades criminosas.