Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DW7ZToDDZl9/?igsh=c3BraWx2b2ZpaWk=

A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial, prendeu na manhã desta quarta-feira (8) um homem de 75 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em Jacarezinho (PR)..

A ação aconteceu por volta das 9h30, no bairro Aeroporto, após o cumprimento de um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho.

Prisão ocorreu em via pública

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado na Rua Cabo Luiz Otávio de Moraes. Após a confirmação da identidade, os policiais realizaram a abordagem e deram cumprimento ao mandado judicial.

O suspeito foi informado sobre seus direitos constitucionais e, em seguida, encaminhado para avaliação médica antes de ser levado à delegacia para os procedimentos legais.

Condenação por estupro de vulnerável

O preso possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a decisão judicial:

A pena deve ser cumprida em regime fechado;

Restam mais de nove anos de reclusão a serem cumpridos.

O homem foi entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN) e permanece custodiado na cadeia pública, à disposição da Justiça.

Polícia destaca atuação

Em nota, o delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância da ação:

“A atuação técnica e célere de nossos agentes reafirma que decisões judiciais serão cumpridas, garantindo segurança à população.”