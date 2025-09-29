Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta segunda-feira (29), um barracão localizado na região central de Jacarezinho, Paraná. O imóvel, conhecido como antigo barracão do Setti, fica em frente à Santa Casa da cidade e teve boa parte de sua estrutura interna comprometida.

O fogo teve início por volta das 3h da manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e iniciaram os trabalhos de contenção imediatamente. A operação contou com o apoio da brigada de incêndio municipal e da Usina Jacarezinho, que colaboraram com recursos e pessoal especializado.

As chamas foram controladas apenas ao amanhecer. Não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas há suspeita de que tenha sido provocado de forma intencional. A Polícia Civil deve abrir investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O imóvel estava desativado e não apresentava atividade comercial recente. Autoridades locais avaliam os danos e estudam medidas de segurança para evitar novos incidentes em estruturas semelhantes.

