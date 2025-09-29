Na tarde de sexta-feira (26), a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão no bairro Platina. A ação ocorreu em uma residência de madeira, localizada na Rua Prata, onde os policiais localizaram o indivíduo alvo da determinação judicial.

Durante a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O suspeito foi informado sobre o mandado de prisão e seus direitos constitucionais, recebendo voz de prisão no local.

Em seguida, ele foi conduzido ao pronto-socorro da cidade para atestar a integridade física e, posteriormente, encaminhado à cadeia pública de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.