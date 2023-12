Derramamento de óleo ocasiona a queda de um motociclista na BR-153 em frente a JBS, na cidade de Jacarezinho.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado(16/12). De acordo com o relato do motociclista, ele conduzia a motocicleta dentro dos limites de velocidade pela rodovia em sentido ao centro, em frente a JBS a motocicleta derrapou, pois havia grande quantidade de óleo derramada pela rodovia, vindo o motociclista a perder o controle direcional da motocicleta e caír sobre a pista de rolamento, causando escoriações, o mesmo buscou atendimento no pronto socorro do município, e passa bem.

O motociclista procurou nossa equipe para solicitar providências da equipe do DER em relação a conservação da rodovia.