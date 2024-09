O mês de setembro deve ser marcado por altas temperaturas, chuva abaixo do esperado e seca. Conforme o Climatempo, as temperaturas previstas estarão entre 3°C e 5°C acima da média em diversas áreas do Brasil, inclusive no Paraná.

O Paraná será afetado por fortes ondas de calor (Foto: Divulgação/Climatempo)

No Sul do país, mesmo que o ar gelado cause períodos de frio intenso, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os picos de calor se tornarão mais frequentes. No Paraná, a previsão do tempo é de ondas de calor no norte e oeste do estado. Previsão do tempo no Paraná alerta para chuvas abaixo da média Ainda segundo o Climatempo, além das altas temperaturas, os níveis de chuva devem ficar abaixo da média em boa parte do país. No mapa abaixo, as áreas em laranja escuro indicam precipitações entre 30mm e 50mm abaixo da média histórica. A redução dos reservatórios de água pode impactar o fornecimento e o custo da energia elétrica (Foto: Divulgação/Climatempo)