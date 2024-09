Na manhã desta terça-feira (03), um trágico acidente de trânsito na rodovia PR-092, no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, resultou na morte de um trabalhador. A vítima foi atropelada por uma carreta.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 07h00, na altura do km 304 da rodovia. De acordo com os relatos colhidos pelos policiais, uma carreta Iveco, com placas de Jaguariaíva, seguia no sentido Joaquim Távora a Quatiguá quando atropelou um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária da rodovia.

Equipes do SAMU e socorristas da EPR, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas e prestaram socorro à vítima. O trabalhador foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O condutor da carreta, um homem de 37 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo para consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local e tomou as providências cabíveis ao caso.