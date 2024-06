Um acidente envolvendo um caminhão assustou moradores na manhã de ontem, quarta-feira (12), na PR-092, em Siqueira Campos/PR.

O caminhão Mercedes-Benz, com placas de Paranaguá, estava estacionado às margens da rodovia, próximo ao km 280, quando por motivos ainda desconhecidos, desengrenou e saiu em descontrole.

O veículo desceu a via, colidindo com o letreiro da entrada da cidade, placas de sinalização e um imóvel. Na sequência, o caminhão tombou na rodovia, ficando na margem esquerda, com a maior parte da carroceria em um terreno baldio.

Apesar do susto, o condutor do caminhão, um homem de 44 anos, não sofreu ferimentos. O teste de bafômetro realizado no local resultou em 0,00 mg/l.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para atender a ocorrência e sinalizar a pista.

Causas do acidente são investigadas.