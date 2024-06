Um professor de filosofia, de 51 anos, foi agredido por um aluno, de 17 anos, em uma escola de São Tomé, município localizado no noroeste do Paraná, por causa de uma carteira. O caso foi parar na delegacia.

Segundo a RICtv, o próprio adolescente revelou para a Polícia Militar que o docente pediu aos alunos para juntarem as cadeiras. Em seguida, o professor se irritou com a demora do estudante e começou a arrastar a carteira do aluno, que passou a agredi-lo.

Um vídeo registrou o momento em que o adolescente aplica um “mata-leão” no educador. Quando a PM chegou no local, a vítima não estava mais na escola. Um boletim de ocorrência foi registrado pela polícia.

Assista o vídeo 👇