Um carro foi encontrado com cerca de 237 kg de explosivos em Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Paraná. A ocorrência mobilizou o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), nesta terça-feira (1°).

Mais de 100 pessoas que tiveram que deixar as suas casas nas proximidades do Lar Paraná. Com a conclusão da retirada dos explosivos encontrados no carro e a neutralização dos riscos, o retorno foi liberado.

Carro encontrado cheio de explosivos

Uma equipe do 11º Batalhão localizou o veículo suspeito e, ao constatar a presença de artefatos explosivos, isolou imediatamente a área. Em seguida, acionou o suporte de uma unidade especializada.

(Foto: Divulgação/PMPR)

Durante a inspeção, os policiais encontraram 132 unidades de emulsão encartuchada, um tipo de explosivo comercial, além de seis metros de cordel detonante. Todo o conteúdo foi recolhido pelo Bope e encaminhado à análise técnica.