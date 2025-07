A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveu, no sábado, 28 de junho, a sexta edição do projeto “Parque em Movimento”. A ação, realizada no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação, teve como tema “O retorno. Vamos brincar? Estamos com saudades” e reuniu mais de 250 pessoas, entre estudantes, servidores, crianças e familiares.

Coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), o Parque em Movimento tem como objetivo integrar a Universidade e a comunidade por meio de atividades culturais e de extensão. “Durante todo o sábado, oferecemos um serviço de qualidade para a população, com diversos atendimentos nas áreas da saúde, esporte e lazer. Esse retorno do Parque em Movimento está sendo muito positivo, pois o evento também é um convite para que o público frequente cada vez mais nossos espaços”, destacou o coordenador do evento, Ricardo de Oliveira.

Além das atividades recreativas e esportivas, como cama elástica, passeio de bicicleta, pintura em tela e facial, futebol, vôlei, jogos e brincadeiras, o público também participou de oficinas de Odontologia, Fisioterapia, Direito e História, coordenadas por acadêmicos da UENP.

A estudante do segundo ano de Fisioterapia, Maria Vitória da Silva, afirmou que o Parque em Movimento foi uma experiência marcante tanto para os alunos quanto para o público presente. “Quero parabenizar a todos os envolvidos na organização dessa ação maravilhosa. Achei muito legal, com atividades para todas as idades e um ambiente muito acolhedor. Foi também uma ótima oportunidade de aprendizado e troca de experiências, já que também conhecemos outras áreas e nos divertimos muito com as crianças”, ressaltou.

Joselaine Cassia Tori, mãe do José Bento e moradora do Jardim São Luiz, participou com o filho de todas as edições do Parque em Movimento. “É uma ação diferente na nossa comunidade e a gente não perde de jeito nenhum. Meu filho ama participar dos esportes e fica muito feliz com a cama elástica, pipoca e algodão-doce que são oferecidos pela UENP”, agradeceu.

A sexta edição do evento também contou com a participação da Polícia Científica, e os profissionais da Unidade de Saúde da Família Dr. Yolando Rocha Batista realizaram atendimentos de saúde durante todo o sábado. Os alunos do curso de Odontologia promoveram atividades educativas em saúde bucal para crianças e distribuíram kits com escova e pasta de dente.

O Parque em Movimento voltará a acontecer a cada dois meses, sempre no último sábado do mês.