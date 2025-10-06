Dados da Polícia Militar do Paraná (PMPR) apontam que os casos de feminicídio caíram 11,3% no estado em 2025. Entre os meses de janeiro e setembro foram registradas 63 ocorrências desse crime, contra 71 do mesmo período de 2024.

Esses indicadores fazem parte do balanço da Operação Shamar, conduzida pela Polícia Militar, e que conta com a participação de 13.441 policiais militares em todos os 395 municípios do Paraná.

Nos primeiros nove meses de 2025, foram realizados pela Polícia Militar do Paraná 4.056 atendimentos, com a prisão de 1.025 pessoas por violência doméstica e familiar e dois flagrantes de feminicídio.

Ainda foram apreendidas 34 armas de fogo, além de 3 veículos recuperados e 38 recolhidos ao pátio, bem como 11.362 vítimas atendidas, 4.452 visitas preventivas e 3.122 fiscalizações de medidas protetivas de urgência.

“A Operação Shamar reflete o empenho da Polícia Militar do Paraná em proteger as mulheres e combater qualquer forma de violência. A redução nos casos de feminicídio demonstra que o trabalho integrado, o diálogo com a sociedade e as ações preventivas estão salvando vidas e fortalecendo a rede de proteção em todo o estado”, destacou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

Além das ações, a Operação Shamar realizou 13 reuniões com redes de proteção à mulher, com a presença de órgãos públicos, entidades sociais e representantes da comunidade.