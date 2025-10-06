A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 58 anos, pelo armazenamento irregular de grande quantidade de bebida alcoólica. A captura aconteceu na sexta-feira (3), em Curitiba.

As diligências tiveram início após a PCPR receber uma denúncia anônima sobre a existência de uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas. Segundo a delegada Sandra Nepomuceno, diante das informações, policiais civis se deslocaram até o endereço indicado para realizar a averiguação.

No local, foi constatado o armazenamento irregular de grande quantidade de bebida alcoólica em uma caixa d’água. No recipiente, o proprietário realizava a mistura com outras substâncias para posterior engarrafamento e comercialização.

“Também foram localizados diversos garrafões de vidro espalhados pelo chão, já prontos para o envase”, destaca a delegada. O proprietário foi preso em flagrante delito e conduzido à unidade policial.

“A Polícia Científica compareceu ao local, colheu amostras das substâncias encontradas e as encaminhou para exame pericial”, completa.