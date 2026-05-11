No dia 9 de maio de 2026, a Diocese de Jacarezinho celebrou seu Centenário de fundação, em uma jornada marcada pela emoção, pela memória e pela força da fé. A comemoração reuniu milhares de fiéis, religiosos e autoridades eclesiásticas, transformando a cidade em um grande ponto de encontro espiritual e histórico.
Celebração sob chuva, mas com fervor
Apesar da intensa chuva que obrigou a transferência das atividades da Praça Rui Barbosa para a Catedral Diocesana, o entusiasmo dos participantes permaneceu inabalável. O templo se tornou palco de momentos de profunda devoção, mostrando que a fé supera qualquer obstáculo.
Programação especial
O evento contou com:
– Carreata festiva pelas ruas da cidade
– Acolhida solene e coroação dos padroeiros
– Apresentação teatral que reviveu a trajetória da Diocese ao longo de 100 anos
– Santa Missa em ação de graças, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Antônio Braz Benevente
Presenças marcantes
A celebração reuniu importantes nomes da Igreja Católica no Brasil, entre eles:
– Dom Fernando José Penteado
– Dom Eduardo Vieira dos Santos
– Dom Geremias Steinmetz
– Dom Carlos José de Oliveira
– Dom Eduardo Malaspina
Um legado que se renova
Mais do que uma festa, o Centenário representou um chamado à continuidade da missão evangelizadora. A união, a oração e o compromisso com o anúncio do Evangelho foram reafirmados como pilares que sustentam a caminhada da Diocese e inspiram novas gerações.
O Centenário da Diocese de Jacarezinho não foi apenas uma celebração da história, mas também um marco de esperança para o futuro, reafirmando que a fé permanece viva e atuante na vida do povo de Deus.