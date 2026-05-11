No dia 9 de maio de 2026, a Diocese de Jacarezinho celebrou seu Centenário de fundação, em uma jornada marcada pela emoção, pela memória e pela força da fé. A comemoração reuniu milhares de fiéis, religiosos e autoridades eclesiásticas, transformando a cidade em um grande ponto de encontro espiritual e histórico.

Celebração sob chuva, mas com fervor

Apesar da intensa chuva que obrigou a transferência das atividades da Praça Rui Barbosa para a Catedral Diocesana, o entusiasmo dos participantes permaneceu inabalável. O templo se tornou palco de momentos de profunda devoção, mostrando que a fé supera qualquer obstáculo.

Programação especial

O evento contou com:

– Carreata festiva pelas ruas da cidade

– Acolhida solene e coroação dos padroeiros

– Apresentação teatral que reviveu a trajetória da Diocese ao longo de 100 anos

– Santa Missa em ação de graças, presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Antônio Braz Benevente

Presenças marcantes

A celebração reuniu importantes nomes da Igreja Católica no Brasil, entre eles:

– Dom Fernando José Penteado

– Dom Eduardo Vieira dos Santos

– Dom Geremias Steinmetz

– Dom Carlos José de Oliveira

– Dom Eduardo Malaspina

Um legado que se renova

Mais do que uma festa, o Centenário representou um chamado à continuidade da missão evangelizadora. A união, a oração e o compromisso com o anúncio do Evangelho foram reafirmados como pilares que sustentam a caminhada da Diocese e inspiram novas gerações.

O Centenário da Diocese de Jacarezinho não foi apenas uma celebração da história, mas também um marco de esperança para o futuro, reafirmando que a fé permanece viva e atuante na vida do povo de Deus.