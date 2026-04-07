O Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Eva de Souza Carmona, em Santo Antônio da Platina, passará por um processo de transformação para se tornar o primeiro colégio agrícola da região, ampliando a oferta de educação técnica voltada ao potencial produtivo do Norte Pioneiro.

O projeto prevê R$ 10 milhões em investimentos destinados à modernização e requalificação de toda a estrutura da unidade escolar e a previsão é que a licitação ocorra no início do segundo semestre de 2026. A nova instituição terá capacidade de atendimento a seis turmas de curso técnico, disponibilizando entre 210 e 240 vagas.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, a transformação da escola representa um avanço significativo para o município e para toda a região Norte Pioneiro. “Trazer um colégio agrícola significa alavancar o município, pois ampliamos a oferta em educação técnica. Serão no mínimo três cursos sendo ofertados, de agricultura, hortifruti e agropecuária”, destaca.

As obras serão executadas em duas fases. A primeira etapa contempla intervenções na secretaria, cozinha e refeitório, biblioteca, salas de aula e laboratórios. Nesses espaços, está prevista a adequação completa das instalações elétricas, hidráulicas e de lógica (rede de dados), garantindo maior segurança, eficiência e condições adequadas para as atividades pedagógicas e práticas laboratoriais que fazem parte do ensino técnico.

A segunda fase abrange as áreas de uso coletivo e infraestrutura de apoio, com obras nos dormitórios, na quadra coberta, no sistema de prevenção e combate a incêndios, além da revitalização da área externa e do campo de futebol. Esses investimentos são fundamentais para preparar a escola para o modelo agrícola, que exige estrutura compatível com atividades de formação integral, incluindo espaços de vivência e práticas específicas.

A diretora-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Eliane Teruel Carmona, reforça que o investimento tem caráter estratégico para consolidar a vocação regional e ampliar oportunidades aos estudantes. “Estamos estruturando um ambiente completo, moderno e adequado às necessidades da formação agrícola. Essa obra representa não apenas uma melhoria física, mas a abertura de caminhos profissionais para os jovens da região”, afirma.

Os novos equipamentos, incluindo computadores, mobiliário e itens de cozinha, serão encaminhados após a conclusão da obra. Com a finalização da etapa de construção e dos ajustes finais, o colégio passa a receber todo o conjunto de materiais necessários para entrar em pleno funcionamento.

Com a transformação do CEEP Eva de Souza Carmona em Colégio Agrícola, Santo Antônio da Platina fortalece sua posição como polo educacional e avança na oferta de ensino técnico de qualidade, alinhado às demandas do mercado e ao desenvolvimento local.