A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacina contra a dengue chegou no município, ela não substitui os hábitos de evitar criadouros, e está disponível em todas as Unidades de Saúde do município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

O esquema vacinal é de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas.

Atenção às orientações:

Aguardar 6 meses após infecção por dengue para se vacinar;

Aguardar 30 dias após recuperação de febre amarela, chikungunya ou zika;

Evitar gravidez por 1 mês após a vacinação.

Contraindicações:

Pessoas com hipersensibilidade a componentes da vacina ou dose anterior;

Imunodeprimidos (incluindo HIV com imunossupressão);

Pessoas com lúpus, gestantes e lactantes.

Vacinar é um ato de cuidado e proteção. Procure a Unidade de Saúde mais próxima, levando um documento com foto e a carteira de vacinação, e mantenha a caderneta em dia!