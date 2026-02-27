A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a vacina contra a dengue chegou no município, ela não substitui os hábitos de evitar criadouros, e está disponível em todas as Unidades de Saúde do município para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.
O esquema vacinal é de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas.
Atenção às orientações:
Aguardar 6 meses após infecção por dengue para se vacinar;
Aguardar 30 dias após recuperação de febre amarela, chikungunya ou zika;
Evitar gravidez por 1 mês após a vacinação.
Contraindicações:
Pessoas com hipersensibilidade a componentes da vacina ou dose anterior;
Imunodeprimidos (incluindo HIV com imunossupressão);
Pessoas com lúpus, gestantes e lactantes.
Vacinar é um ato de cuidado e proteção. Procure a Unidade de Saúde mais próxima, levando um documento com foto e a carteira de vacinação, e mantenha a caderneta em dia!