Jacarezinho deu mais um passo importante rumo à saúde. Nesta sexta-feira (27) inaugurou a nova Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). A obra recebeu investimento de aproximadamente de R$ 8 milhões do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de ampliar e qualificar os atendimentos oferecidos à população.

A nova estrutura permitirá cerca de 900 atendimentos semanais, além da expansão dos serviços nas áreas de ortopedia, gerontologia, neurologia, cardiologia, traumatologia, pediatria, pneumologia, uroginecologia e obstetrícia, fortalecendo a rede de atendimento especializado em Jacarezinho e municípios da região.

O prefeito anfitrião, Marcelo Palhares participou da solenidade ao lado do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, do secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Aldo Bona, do reitor em exercício da UENP, Dr. Ricardo Aparecido Campos, do deputado Luiz Cláudio Romanelli, do deputado Moacyr Fadel, além de outras lideranças.

Com área total de 1.744 metros quadrados, a clínica conta com modernos equipamentos e setor de hidroterapia, incluindo piscina coberta e aquecida. A partir de março, a capacidade de atendimentos será ampliada, beneficiando diretamente a população de Jacarezinho e região.

Para Palhares, a nova clínica representa um marco para o Norte Pioneiro e para o Sistema Único de Saúde (SUS). “Este é um importante avanço para toda a região. A clínica amplia o acesso a atendimentos especializados, gratuitos e de qualidade, além de fortalecer a integração da UENP com as necessidades reais da nossa população”, destacou.

Localizada ao lado da Clínica de Odontologia da UENP, a Clínica de Fisioterapia é um órgão suplementar do Campus Jacarezinho, vinculada ao Centro de Ciências Sociais da Saúde (CCS), que atua há 20 anos na formação acadêmica e na prestação de serviços à comunidade.