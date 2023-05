Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista de 36 anos morreu na tarde de ontem (2), por volta das 16h20, em um grave acidente automobilístico na PR-525, próximo ao município de Cornélio Procópio/PR. Ele dirigia um V/W Santana, com placas de Assaí-PR, que colidiu contra uma árvore.

Conforme dados colhidos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no local, o carro seguia pela PR-525 no sentido Nova América da Colina/PR ao entroncamento com a BR-369, e ao atingir o Km 03, em uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo vindo a chocar-se com uma árvore à margem esquerda da via base de seu sentido de tráfego.

O corpo do motorista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Londrina.