Depois de vários dias com tempo firme e seco, o Paraná deve voltar a registrar pancadas de chuva entre quinta (24) e sexta-feira (25). A previsão é de estabilidade nos próximos dias, com possibilidade de nevoeiro e até geada pontual no extremo sul.

De acordo com a meteorologista Stefanie Tozzo, do Climatempo, a massa de ar frio e seca continua atuando em alto mar na altura da Região Sul, mantendo as temperaturas baixas e o tempo firme no estado. Contudo, chance de geada é pequena e restrita à cidade de General Carneiro, no extremo sul.

Além disso, em Curitiba e no litoral, a combinação de baixa temperatura e céu aberto pode favorecer a formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, o que compromete a visibilidade.

“O sol aparece com a presença de algumas nuvens no céu entre o final da manhã e o começo da tarde e as temperaturas continuam amenas”, explicou Stefanie.

Chuva volta ao Paraná; veja áreas afetadas

Enquanto isso, nas regiões norte, interior e noroeste do estado, a segunda-feira (21) deve ter a tarde mais quente, com umidade relativa do ar em níveis de atenção, entre 30% e 21%. Apesar do calor, não há previsão de chuva em nenhuma região do Paraná.

Para a terça-feira (22), o cenário permanece o mesmo. Já na quarta-feira (23), o padrão de tempo firme e temperaturas amenas se mantém no centro-sul e leste. A partir de quinta (24) e sexta-feira (25), há mudança nas condições do tempo com a chegada de instabilidades vindas do Paraguai.

“Voltam a favorecer a ocorrência de pancadas irregulares de chuva, quinta, começando no extremo sudoeste e parte do extremo oeste do estado e na sexta, se espalhando para áreas do sul e leste do Paraná, incluindo capital e litoral, que devem terminar a semana com mais presença de nuvens e umidade estimulando pancadas isoladas”, concluiu Tozzo.