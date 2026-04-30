A Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com a Qualifica Cursos, abriu as inscrições para uma nova turma do curso gratuito de operador de máquinas pesadas — iniciativa que volta a ser oferecida após a alta procura registrada na edição anterior.

Voltado a quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho, o curso oferece formação teórica e prática em operação de escavadeira hidráulica, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e empilhadeira.

O início das aulas foi ajustado para o dia 6 de maio, em razão do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Obras, localizada na Rua Coronel Batista, 510, no Centro de Jacarezinho.

Com número limitado de vagas, a recomendação é que os interessados não deixem para a última hora. A formação representa uma oportunidade concreta de qualificação em uma área com demanda constante por profissionais capacitados.