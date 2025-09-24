A cidade de Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná, foi destruída por um tornado na segunda-feira (22), durante um temporal que atingiu o estado. As tempestades provocaram graves estragos, deixando moradores desalojados e imóveis destruídos.

No município, os ventos danificaram cerca de mil residências e prédios públicos, incluindo o hospital municipal, que passou a atender apenas casos emergenciais. A força do fenômeno também derrubou árvores e postes, interrompendo serviços básicos.

Duas pessoas ficaram feridas levemente e foram encaminhadas ao hospital de Pitanga, município vizinho. Uma escola da cidade foi transformada em abrigo temporário para acolher famílias que perderam as casas. Até o momento, a Defesa Civil já enviou 2.600 telhas para auxiliar na reconstrução emergencial.

Já em Dois Vizinhos, os temporais impactaram mais de 5 mil moradores. Para atender a população afetada, estão sendo encaminhados 250 colchões, 2.560 kits dormitório, 250 kits de higiene e 250 kits de limpeza. Nos próximos dias, também serão entregues 250 cestas básicas e 7.500 telhas.

Outros estragos causados pelo forte temporal no Paraná

Outras cidades do estado ficaram destruídas devido ao temporal. Ao todo, 1,1 milhão de residências ficaram sem energia elétrica. Conforme a Copel, este foi o maior evento climático severo deste ano.

“A Copel informa que equipes de campo atuam neste momento no restabelecimento da energia de 12 mil unidades consumidoras em todo o Paraná. São casos isolados em áreas em que a rede elétrica teve danos severos decorrentes do evento climático de grande porte que atingiu o Estado no início da semana. Os serviços seguem até que todos os clientes sejam religados. O índice de restabelecimento alcançado até o momento é de 99% do pico de 1,1 milhão de clientes desligados pelo efeito dos eventos climáticos sobre a rede de energia registrados em 22/9. Desde o início dos trabalhos as equipes da Copel estão mobilizados permanentemente para atender a todos os clientes”.

Veja imagens da destruição causada pelo tornado em Santa Maria do Oeste, no Paraná

Destruição em Santa Maria do Oeste (Foto: Polícia Militar do Paraná)

Destruição em Santa Maria do Oeste (Foto: Polícia Militar do Paraná)