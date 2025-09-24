O Carnaval de Jacarezinho é reconhecido como uma das manifestações culturais mais enraizadas na identidade local, com registros de desfiles de escolas de samba desde a década de 1960. Com o objetivo de valorizar essa tradição, fortalecer a economia criativa e fomentar a participação comunitária, a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio do Departamento Municipal de Cultura, lançou o Programa de Desenvolvimento do Desfile das Escolas de Samba e Blocos de Enredo – 2026.

O Programa representa um avanço na consolidação de políticas públicas culturais estruturantes, ao articular diversas ações de formação, promoção e organização, visando o fortalecimento do Carnaval enquanto espaço de criação artística, de expressão comunitária e de dinamização econômica. Além dos desfiles, estão previstas oficinas de capacitação, ações educativas, atividades de formação de ritmistas, encontros culturais e a valorização do trabalho de artistas, costureiras, aderecistas, músicos e demais profissionais envolvidos na cadeia produtiva do Carnaval.

A iniciativa foi apresentada no dia 21 de agosto, em reunião realizada no Gabinete da Prefeitura, que contou com a presença dos representantes das Escolas de Samba Acadêmicos Capiau e União de Bairros, bem como dos Blocos de Enredo V7, Obatalá, Unidos do Morro e Maracatu Pedreira.

Para o vice-prefeito Antônio Neto, o Programa reafirma o papel do Carnaval como expressão legítima da cultura popular:

“O Carnaval de Jacarezinho é feito pela comunidade e para a comunidade. Ele nasce da criatividade do nosso povo, das costureiras, músicos, artistas e famílias que se envolvem nesse grande espetáculo. Valorizar o Carnaval é valorizar a nossa gente, é dar condições para que essa tradição continue pulsando e transmitindo identidade e alegria para as próximas gerações.”

Já o diretor do Departamento de Cultura, James Rios, destacou a importância de pensar o Carnaval de forma planejada e sustentável:

“Retomar a força dos desfiles de escolas de samba e blocos de enredo em Jacarezinho é uma tarefa que exige não apenas investimento, mas principalmente visão de projeto cultural. O Programa de Desenvolvimento do Desfile busca justamente criar as condições para que o Carnaval não seja um evento isolado, mas parte de uma política pública contínua, capaz de articular formação, geração de renda, valorização do trabalho dos artistas locais e fortalecimento da economia da cultura.”

O Programa está amparado pela legislação municipal e federal. O Decreto Municipal nº 1326/2007, que regulamenta a Lei Municipal nº 1659/2005, estabelece em seu art. 4º que cabe ao Departamento de Cultura realizar, anualmente, determinados eventos, entre eles o Desfile das Escolas de Samba. De igual modo, a iniciativa encontra respaldo na Lei Federal nº 14.903/2024, que institui o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, norma que consolida diretrizes nacionais para o financiamento e a execução das políticas culturais. Assim, a aplicação dos recursos para o Carnaval de 2026 não se configura como iniciativa pontual, mas como parte de uma política pública estruturante, orientada pela legislação vigente e comprometida com a valorização do Carnaval como patrimônio imaterial da cidade e motor do desenvolvimento da economia criativa local.