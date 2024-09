Pelo menos 16 cidades do Paraná registraram o percentual da umidade relativa do ar menor ou igual ao deserto do Saara, no norte da África, nesta quarta-feira (4). Segundo informações do Climatempo, a previsão do tempo para o mês de setembro é de pouca chuva, muito sol e registro de seca em algumas regiões do Brasil, inclusive no Paraná.

O nível de umidade do ar no deserto do Saara varia entre 14% e 20% e, segundo os dados Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas cidades do Paraná registraram números menores que isso. Veja abaixo:

Cidades que registraram umidade do ar menor que o deserto do Saara: