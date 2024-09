O primeiro feriadão do segundo semestre de 2024 será comemorado no próximo final de semana – sábado (07/09 – Independência do Brasil) e domingo (08/09 – Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Padroeira de Curitiba). Desta forma, não há muito espaço para pontes. Contudo, a EPR Litoral Pioneiro espera um movimento acima do normal nas rodovias que ligam o Litoral do Paraná e o Norte Pioneiro. A estimativa é que o fluxo fique alto, acima de 2 mil carros por hora, no final da tarde e no início da noite de sexta-feira, assim como na manhã de sábado (07), principalmente na BR-277 em direção às praias.

Já no domingo, a movimentação será intensa a partir das 15h até às 21h, também na BR-277, quando serão registrados picos acima de 2 mil veículos por hora no sentido Curitiba. Este período deve ser evitado para garantir uma viagem mais tranquila. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, essa estimativa leva em consideração dois fatores: o primeiro é que muitos trabalhadores estarão de folga no sábado por ser feriado nacional, e o segundo é que a previsão do tempo aponta para um fim de semana de calor em todo o Estado, o que deve atrair mais movimentação para as estradas.

“Para atender à demanda, estamos reforçando nossas equipes operacionais. Veículos como guinchos, ambulâncias e rotas de inspeção, estarão disponíveis para o atendimento nesses dias, bem como profissionais extras na praça de pedágio de São José dos Pinhais, onde é aguardado o maior movimento”, destaca o gerente de operações da EPR Litoral Pioneiro, Fernando Milléo.

Fluxo com aumento de capacidade

Para agilizar a passagem dos motoristas na praça de São José dos Pinhais, tanto na ida quanto na volta, a EPR Litoral Pioneiro está realizando uma série de modificações em suas pistas, permitindo maior versatilidade e fluidez nos horários de pico. Dessa forma, a concessionária terá duas pistas automáticas exclusivas para quem possui TAG instalada no veículo. Também haverá mais uma pista para pagamento em dinheiro ou cartão em ambos os sentidos, conforme a necessidade e o movimento.

“Desde que assumimos a concessão, não tivemos problemas com filas nas praças administradas pela EPR Litoral Pioneiro. Contudo, essas medidas visam melhorar a experiência do usuário, principalmente nos horários de pico, quando há uma concentração de veículos”, explica Milléo.

Vale lembrar aos usuários que veículos com TAG instalada têm desconto de 5% na tarifa, independentemente da categoria. Usuários de veículos leves também possuem outra vantagem: o Desconto Usuário Frequente (DUF). Para cada passagem em uma praça da EPR Litoral Pioneiro, dentro do mesmo mês e no mesmo sentido, o motorista acumula favorecidos descontos progressivos que podem chegar até 75% na média após a trigésima passagem. Detalhes sobre o programa estão disponíveis no site www.eprlpioneiro.com.br.

Operações especiais foram programadas durante os horários de pico nas praças de pedágio. Se necessário, a venda do ticket será antecipada para os usuários que estiverem aguardando a passagem pelas cabines. Ao longo do feriado, não haverá programação de obras para evitar possíveis congestionamentos, sendo realizadas apenas atividades consideradas emergenciais.

Serviço

Para a comodidade dos usuários e agilidade em uma eventual ocorrência, a EPR Litoral Pioneiro recomenda que o número 0800 277 0153, telefone de emergência da concessionária disponível 24 horas, seja salvo nos celulares de motoristas e passageiros. Este número também funciona como WhatsApp da concessionária, proporcionando um atendimento ainda mais rápido.

Antes de pegar a estrada, certifique-se das condições das rodovias acessando um dos canais de informação da empresa por meio dos perfis da EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e pelo canal da concessionária no WhatsApp.

Nas praças de pedágio, aceitam-se as modalidades de pagamento com TAG que, além do desconto na tarifa, tem a facilidade de utilizar o pagamento eletrônico sem precisar parar nas cabines, e também pagamentos em cartão de débito, crédito ou espécie.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, e as avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, que fazem o acesso ao Porto de Paranaguá. Estas rodovias percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp. Acompanhe a EPR Litoral Pioneiro nas redes sociais: @eprlitoralpioneiro (Instagram e Facebook) e no canal no WhatsApp exclusivo para usuários (https://whatsapp.com/channel/0029VaWkVCZ3GJP6kulLJO3T).