A Clínica de Odontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), a partir de julho de 2024, será polo do Curso Técnico em Saúde Bucal, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) em diversos municípios do Paraná. Ao todo, são ofertadas 35 vagas para trabalhadores do Sistema Único de Saúde e também para a comunidade em geral com ensino médio completo. As inscrições vão até 24 de maio.

O diretor do Centro de Ciências da Saúde, Fabrício José Jassi, destaca a importância do curso para a região. “Trata-se de um curso muito importante, que tem a contribuir muito com a formação de profissionais nessa área que é muito limitada no Norte Pioneiro. Temos o curso de Odontologia na UENP, mas precisamos também dos profissionais que possam trabalhar junto com o cirurgião-dentista, seja em consultórios particulares ou também no sistema público da saúde. É uma ação muito importante para a formação de profissionais qualificados”, explica.

Para Fabrício, o novo curso é mais uma alternativa para os estudantes que procuram cursos profissionalizantes. “Será uma oportunidade para aquele estudante que ainda não conseguiu ingressar na Universidade. Isso só vem a consolidar todas as nossas ações junto à 19ª Regional de Saúde. Para além de melhorar a qualidade de vida da população, a gente agora também oferece desempenha um papel importante no novo curso técnico”, enfatiza.

O curso é uma proposta de formação em rede que visa qualificar servidores das secretarias municipais de saúde, mas também é estendido à população. Em Jacarezinho, a ação será coordenada pelos profissionais da 19ª Regional de Saúde em parceria com a UENP. De acordo com a chefe da Divisão de Atenção e Gestão em Saúde da 19ª RS, Mariana Helena Sales, há 12 anos, não havia uma iniciativa como essa. Por isso, um levantamento realizado nos 22 municípios de abrangência da regional apontou essa necessidade. “Além disso, existe uma lei que regulamenta o técnico de saúde bucal no Conselho de Odontologia, onde todo consultório odontológico público ou privado deve ter um auxiliar de saúde bucal”, completa.

As aulas serão presenciais, das 19h às 22h45 e o curso terá duração de até dois anos. A SESA fornecerá as apostilas para os aprovados. A previsão de início das aulas é para o mês de julho deste ano. “Participem. É mais uma parceria que dará muito certo entre a 19ª Regional de Saúde e UENP”, finaliza Mariana.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário disponível AQUI.

Confira o edital completo AQUI.