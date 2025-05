O Colégio Elo se destacou na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, conquistando o primeiro lugar no futsal masculino (categorias A e B) e no vôlei masculino. A competição, que reúne jovens talentos do esporte estudantil, foi marcada por partidas intensas e demonstrações de dedicação e espírito de equipe.

Por trás das medalhas, há muito esforço e comprometimento. O resultado expressivo do Colégio Elo é fruto do empenho dos alunos e da orientação dos professores Tiago Possetti, Jonathan Souza e Du Araújo, que conduziram as equipes com técnica e motivação. A conquista reflete horas de treino, superação e o desejo de fazer história no esporte escolar.

Além dos atletas, a torcida desempenhou um papel fundamental. Alunos e colaboradores estiveram presentes, vibrando a cada lance e incentivando os times com entusiasmo. A atmosfera de união e apoio foi um dos destaques da competição, mostrando a força do Colégio Elo dentro e fora das quadras.

Com essa vitória, a instituição reafirma seu compromisso com o esporte e o desenvolvimento dos alunos, fortalecendo valores como trabalho em equipe, disciplina e paixão pelo que se faz. Parabéns aos campeões e a todos que contribuíram para essa trajetória vitoriosa.