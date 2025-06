Londrina – Uma mulher foi encontrada morta no final da manhã desta segunda-feira (16), nas margens de uma estrada no Patrimônio Regina, em Londrina, no Norte do Paraná. O corpo foi visto por um homem que passava pelo local e acionou as autoridades.

Corpo estava nesse mato próximo da rodovia (Foto: PMPR)

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, o homem sentiu um forte cheiro de odor e encontrou a mulher morta em meio ao mato na rodovia. O corpo estava perto do posto Sun Luke.

“Não é possível identificar a mulher, devido ao avançado estado de decomposição. Não vamos mexer no corpo até a chegada da Polícia Científica. Pode se tratar de um crime, atropelamento ou questões de saúde. Temos que aguardar os laudos”, disse o capitão Emerson Castro Presley.

Polícia pede ajuda para identificar mulher encontrada morta

O capitão Emerson pediu aos moradores da região que procurem o Instituto Médico Legal (IML), para informar se há alguma mulher desaparecida que possa ser a que foi encontrada nesta segunda-feira.