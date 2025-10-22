Na manhã desta quarta-feira (22), um acidente envolvendo um automóvel e um caminhão foi registrado no km 26 da BR-153, no trevo de acesso à Vila Rural, entroncamento com a PR-431, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no automóvel no momento da colisão, todas saíram ilesas. Já o passageiro do caminhão sofreu escoriações e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica. O motorista do caminhão não se feriu.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate e causou lentidão no trânsito da região. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego e iniciar os procedimentos de apuração das causas do acidente.

Mais informações serão divulgadas conforme atualização dos órgãos responsáveis.

