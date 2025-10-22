A Sanepar e quatro municípios do Paraná (Candói, Roncador, Prudentópolis e Porto Rico) assinaram ordens de serviço e parcerias em uma série de empreendimentos que somam R$ 41,3 milhões em investimentos para ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e melhorias no abastecimento de água. Os projetos têm o objetivo de universalizar o acesso à água e esgoto, além de gerar cerca de 5,2 mil novos empregos diretos e indiretos nas regiões.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, disse que o objetivo é alcançar a meta de universalização do esgoto com disposição da empresa em levar água de qualidade às comunidades rurais. “Essas parcerias são fundamentais para garantir 100% de água potável nas cidades, acompanhando o desenvolvimento socioeconômico, levar o serviço de esgoto para 90% das cidades e expandir o serviço de água potável para as comunidades rurais”, afirmou.

CANDÓI– Em Candói, no Centro-Oeste, o investimento será de R$ 11,3 milhões para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. A ordem de serviço prevê melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE-Cidade), com a instalação de novas estruturas para o tratamento do esgoto e do lodo gerado no processo.

A cidade já conta com 100% de atendimento de água potável. As melhorias no tratamento de esgoto são necessárias para viabilizar a ampliação do serviço.

O prefeito Aldoino Goldoni Filho (Dino) ressaltou a importância da obra para a saúde da população. “Tratamento de esgoto significa prevenção da saúde das pessoas. Essa parceria de infraestrutura com a Sanepar e o Governo do Estado é um salto para nosso município”, afirmou. O projeto em Candói também gera a estimativa de criação de 1.937 novas vagas de empregos diretos e indiretos.

RONCADOR– Em Roncador, na região Central do Estado, o investimento será de R$ 24,4 milhões para a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 13 litros por segundo, beneficiando cerca de seis mil pessoas. O projeto inclui a instalação de mais de 40 mil metros de rede coletora e interceptora de esgoto.

A prefeita Marília Perotta Bento Gonçalves descreveu o projeto como a “realização de um sonho”. “A previsão é que a obra crie 2.600 vagas de empregos diretos e indiretos”, acrescentou.

PRUDENTÓPOLIS – Já em Prudentópolis, no Centro-Sul, a Sanepar e a prefeitura assinaram a adesão ao Sistema de Abastecimento de Água por meio do Programa Sanepar Rural. O contrato de R$ 1.671.534,34 prevê 200 novas ligações e a instalação de 42,3 mil metros de rede, beneficiando cerca de 1.000 pessoas na zona rural da Linha Guarapuava.

A Sanepar fornecerá assistência técnica, materiais e capacitação para garantir o acesso à água de qualidade para os moradores do campo.

PORTO RICO – Em Porto Rico, no Noroeste, cidade turística que tem sua população elevada de 3,1 mil para quase 100 mil entre dezembro e fevereiro, a Sanepar e a prefeitura assinaram uma ordem de serviço de R$ 4,4 milhões para ampliação do abastecimento de água. O investimento contempla a instalação de cerca de seis quilômetros de rede, interligações hidráulicas, casa de tratamento, estação elevatória de água tratada, substituição de bombas, entre outros incrementos.

“A parceria vai melhorar a infraestrutura da cidade e atender a todos, incluindo os turistas, com água de qualidade”, disse o prefeito Valtinho do Beira Rio. O projeto também tem a estimativa de gerar aproximadamente 700 novos empregos na região. Atualmente, a cobertura do sistema de esgotamento sanitário em Porto Rico chega a 85% da população.