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Durante uma fiscalização de rotina na BR-277, em Balsa Nova (PR), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram uma carreta cujo motorista alegava transportar apenas calcário. No entanto, a vistoria revelou um esquema de ocultação sofisticado: nas laterais da carroceria estavam escondidas 1.288 ampolas de medicamentos emagrecedores e 2.670 unidades de anabolizantes.

Os produtos, de uso controlado e sem comprovação de origem, estavam acondicionados de forma a dificultar a identificação imediata. A apreensão reforça a preocupação das autoridades com o tráfico de substâncias que podem representar riscos à saúde pública e alimentar o mercado clandestino.

O motorista foi encaminhado para prestar esclarecimentos, e a carga apreendida será analisada para apuração da procedência e possível responsabilização criminal. A PRF destacou que operações como essa são fundamentais para combater o transporte irregular de medicamentos e proteger a população contra o consumo de produtos sem registro oficial.